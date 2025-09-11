ディーフ（Deff）は、iPhone Air、iPhone 17 Pro／Pro Max用のケース「DURO RINGMASTER（リングマスター）」を発売する。価格は5980円。発売日はディーフダイレクトストアが16日、一般販売は19日。 「DURO RINGMASTER（リングマスター）」は、ケースの背面に薄型のリングを内蔵したケース。リングはフィンガーリング、スタンド、MagSafeリングとして利用できる。MIL規格