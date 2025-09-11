Amazon傘下の自動運転車開発企業のZooxが、ロボタクシー事業をラスベガスでスタートさせました。配車はiOSまたはAndroidのアプリで行い、乗車料金は無料。専用のロボタクシーで完全自動運転サービスを提供するのは世界初だとのことです。Zoox robotaxi launches in Las Vegas | Zooxhttps://zoox.com/journal/las-vegas/Amazon launches its Zoox robotaxi service in Las Vegas | AP Newshttps://apnews.com/article/amazon-zoox-