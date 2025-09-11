全国から選りすぐりのグルメを一堂に集めたイベントが、11日から金沢市内の百貨店で始まりました。 11日から金沢市の香林坊大和で始まった「秋の全国うまいもの大会」。今回は「初・限定・旬」をテーマに、全国から39店舗が集まり、このうち10店舗が初出店となっています。 北陸の百貨店では初登場となる東京の人気店「吉祥寺さとう」のメンチカツが人気を集めていた他、栃木の人気かきごおり店とコラボレーショ