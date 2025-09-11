タイガー魔法瓶は9月10日、昨今のお弁当事情やフードジャーに関するアンケート調査の結果を発表した。調査は2025年8月1日〜8月8日、全国の20代〜60代の男女867人を対象にインターネットで行われた。○物価高の影響で「お弁当作り」を始めた人は4割超今年、スーパー等で食材を購入する際に「物価高」を実感したと回答した人は全体の8割以上(85.8%)であることが分かった。お弁当を作り始めた理由に関しては「物価高の影響、節約のた