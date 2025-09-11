10日夜、イギリス軍のヘリコプターから操縦席の窓ガラスが、鹿児島湾に落下していたことが分かりました。県によりますと、10日午後8時15分ごろ、海上自衛隊鹿屋航空基地から、西に約12キロの海上にイギリス軍のヘリコプターから部品が落下したと、九州防衛局から情報提供がありました。落下したのは、イギリス軍に所属するヘリコプター、AW - 101の操縦席の左側の窓ガラスです。長さは1.5メートル、