広島の地場流通大手のイズミで、初めてとなるプライベートブランドの販売が１１日から始まりました。広島市南区の「ゆめタウン広島」に並んだのは、イズミ初のプライベートブランド「ゆめイチ」です。１１日から販売が始まった第一弾は、食パンや豆腐など食料品５０品目です。物価高が続く中、地元企業の強みを活かし物流コストを抑えることで、低価格帯の商品をより良い状態で提供します。■客「おいしかった。今