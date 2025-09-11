人気お笑い芸人が、２年で別人のように変ぼうした。１１日までにインスタグラムで「【２年で変われる】」とつづったのは、お笑いコンビ「コロコロチキチキペッパーズ」の西野創人（３３）。「筋トレ歴０日」のぽっちゃり体形から「３ヶ月」「６ヶ月」「９ヶ月」「１年」「１年３ヶ月」「１年６ヶ月」「１年９ヶ月」と変化していき、現在の「２年」では筋肉パンパンに仕上がった。この投稿には「＃筋トレ＃ダイエット＃減量＃