ロッキーズ戦の2回、右前適時打を放ったドジャース・大谷＝ロサンゼルス（共同）【ロサンゼルス共同】米大リーグは10日、各地で行われ、ドジャースの大谷はロサンゼルスでのロッキーズ戦に「1番・指名打者」で出場し、二回に5試合連続安打となる適時打を放ち、3打数1安打1打点だった。チームは9―0で勝って4連勝を飾った。カブスの鈴木は3―2で勝ったブレーブス戦に「3番・右翼」で先発し、2打数1安打1打点。レッドソックスの