◆米大リーグドジャース―ロッキーズ（１０日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１０日（日本時間１１日）、本拠地・ロッキーズ戦に「１番・ＤＨ」で先発出場。２点リードで迎えた２回２死三塁の第２打席で右前適時打を放ち、５試合連続安打とした。連続試合出塁は「１６」に伸びた。続くベッツの左越え二塁打で一塁から一気に生還し、メジャー最速で１３０得点に到達