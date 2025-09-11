ユタバレー大学で銃撃が発生し、逃げ惑う人々＝１０日/Tess Crowley/The Deseret News/AP（ＣＮＮ）トランプ米大統領に近い保守活動家のチャーリー・カーク氏（３１）が１０日、西部ユタ州のユタバレー大学で講演中に銃撃されて死亡した事件で、当局は容疑者の捜索を続けている。当初「重要参考人」として拘束された人物は、事情聴取を受けた後に釈放された。米連邦捜査局（ＦＢＩ）のカシュ・パテル長官は、当初確保したとしてい