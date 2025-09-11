静岡・伊東市の田久保市長が議会を解散したことに伴う市議会議員選挙の投開票日が、10月19日に決まりました。自らの学歴詐称問題で、9月1日に全会一致で不信任の議決を受けた伊東市の田久保市長は「広く市民に信を問うべき」などとして、10日に市議会を解散しました。市の選挙管理委員会は11日に会議を開き、市議選について10月12日に告示し、10月19日に投開票を行う選挙日程を確定しました。9月22日に立候補を予定する人への説明