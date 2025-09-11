AlbaLinkは9月8日、「やってみたい投資に関する意識調査」の結果を発表した。調査は2025年8月27日〜28日、投資に興味がある社会人500名を対象にインターネットで行われた。○投資に興味を持ったきっかけ投資に興味を持ったきっかけ投資に興味がある社会人500人に「投資に興味を持ったきっかけ」を聞いたところ、圧倒的な1位は「老後資金への不安(40.0%)」だった。2位「周囲に経験者がいた(21.4%)」と答えた人の割合も20%以上と高く