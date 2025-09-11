来年3月に任期満了を迎える石川知事選挙に、現職の馳浩氏が再選を目指して出馬を表明しました。 再選出馬を表明した石川県知事・馳 浩 氏：「石川の成長戦略や創造的復興プランの取り組みは、いまだ緒に就いたばかりであり、力強く前進させていくことは私に課せられた責務であり、使命でもあると考えています。県民の皆様方のご理解をいただき、引き続き県政のかじ取り役を担わせていただきたいと思っています」 11日の石川