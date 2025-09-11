意外と知られていない方言をクイズ形式で出題！全国の方言を覚えよう。【福岡県の方言】「とーきび」の意味は？「とーきび」という言葉を聞いたことはありますか？ヒントは、黄色の食べ物です。いったい、「とーきび」はどういう意味なのでしょうか。正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たして、正解は？正解は、「とうもろこし」でした！「とーきび」は、福岡県の方言で「とうもろこし」を表します。福岡