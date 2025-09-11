ブルーとホワイトが爽やかなスペシャルエディションスズキは2025年9月に、同社のフラッグシップモデル「Hayabusa（ハヤブサ）」の2026年モデルを欧州で発表しました。1999年に初代モデル、2007年に2代目モデルが登場したハヤブサは、スズキを代表する大型スポーツモデルです。欧州で発表されたスズキ「Hayabusaハヤブサ」2026年モデル【画像】超カッコイイ！ これがスズキ「新ハヤブサ」です！ （26枚）2021年に13年ぶりにフ