福岡県直方市出身で元大関・魁皇の浅香山親方ら日本相撲協会の親方たちが11日、福岡市を訪れ、11月の大相撲九州場所をPRしました。 福岡市役所を訪れた浅香山親方は、九州出身の力士もいるので応援してほしい、今後も九州出身の力士を増やしていきたいと語りました。■浅香山親方「子どもたちに見てもらって、力士になるという子も出てくるかもしれない。相撲を見て応援してもらいたい。」福岡市の中村副市長は「市や議会と連携