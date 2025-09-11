ナ・リーグ西地区の優勝争いが混沌としている。【もっと読む】ドジャース大谷が佐々木朗希への「痛烈な皮肉」を体現…耳の痛い“フォア・ザ・チーム”の発言も日本時間10日は首位ドジャースがロッキーズに快勝。2位パドレスはレッズに敗れ、ゲーム差を2に広げた。ド軍は7ゲーム差で3位につけているジャイアンツと7試合を残しており、地区優勝争いは最後までもつれそうだ。仮にドジャースが地区4連覇を果たしても、現状では地