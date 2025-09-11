倉庫業から始まり、現在はワインやアート、映像・音楽メディアの保管を専門とする寺田倉庫。「モノだけでなく、価値をお預かりする」という理念を掲げる同社は、今年9月に横浜で開催される国際アートフェア「Tokyo Gendai」にオフィシャルパートナーとして参画。これにあわせて、東京・天王洲では連携企画「TENNOZ ARTWEEK 2025」が9月11日(木)から15日(月・祝)まで開催される。今回は、このアートフェスの見どころをご紹介してい