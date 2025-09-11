シリンダーヘッドSUB-ASSYとシリンダーブロックSUB-ASSYを復刻トヨタ・ガズー・レーシングは、『GRヘリテージパーツプロジェクト』として、トヨタ・カローラレビンとスプリンタートレノ（AE86）の4A-GEエンジン部品2点を復刻する。【画像】AE86型カローラレビン&スプリンタートレノの4A-GEエンジン部品復刻決定！全15枚復刻されるのは4A-GEエンジン用の『シリンダーヘッドSUB-ASSY』と『シリンダーブロックSUB-ASSY』で、9月