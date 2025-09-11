アメリカ西部ユタ州の大学で行われていたイベントで、トランプ大統領を支持する保守系の活動家が銃撃され、その後死亡しました。ユタ州のユタバレー大学で10日、政治イベントに出席していた保守系の政治活動家、チャーリー・カーク氏が登壇中、何者かに撃たれました。カーク氏はキャンパス内の建物の屋上から首に一発の銃弾を受けたとみられていて、病院に搬送されましたが、その後死亡しました。当局は「単独犯による政治的暗殺」