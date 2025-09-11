東京・永田町の立憲民主党本部の看板立憲民主党は11日午後、党本部で両院議員総会を開いた。野田佳彦代表が小川淳也幹事長、大串博志選対委員長らを交代させ、後任の幹事長に安住淳衆院予算委員長を起用するなどの新執行部体制を提示、承認された。参院選での伸び悩みに党内から不満が出ている状況を踏まえ、人事の刷新により党勢の立て直しを図る狙いがある。新執行部では、政調会長に当選2回の本庄知史衆院議員を抜てき。馬