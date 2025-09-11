自民党の総裁選をめぐり、小林鷹之・元経済安全保障担当大臣が出馬する意向を固めたことがわかりました。きょうにも出馬に向けた考えを表明する見通しです。国会記者会館から中継です。小林氏は、きょう午後、自ら立ち上げた政策勉強会の場で親しい議員らと詰めの協議をし、総裁選の出馬に向けた意欲を表明する考えです。小林氏は、きのうも自らを支持する議員らと国会内で打ち合わせたほか、夜には所属していた旧二階派の議員らと