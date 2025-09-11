ロシア軍のドローンによるポーランドの領空侵犯を巡り、アメリカのトランプ大統領とポーランドのナブロツキ大統領は10日、電話会談を行いました。トランプ大統領はナブロツキ大統領との電話会談でロシアによる領空侵犯に関し、NATO（北大西洋条約機構）に加盟するポーランドの防衛を支援する姿勢を示したものとみられます。ナブロツキ氏は会談後にSNSで「トランプ氏と話し合った。同盟の結束を確認するものだった」と投稿しました