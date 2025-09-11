「＼なんぞこれ！！／」【写真】トウモロコシを前にイカ耳になる猫さんこんなポストをされたのはyamato house（@house_yamato）さん。投稿された写真には、食卓に置かれたとうもろこしと、それをのぞき込む、黒猫のくろねこやまとちゃんの姿が写っていました。黄色いコーンを前に、まるで敵視しているかのようにイカ耳になっている表情が印象的です。「お顔が真剣すぎて笑った」「完全に警戒してるやん（笑）」「トウモロコシとに