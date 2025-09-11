人気の超大型犬「グレート・ピレニーズ」と「バーニーズ・マウンテンドッグ」のミックスの男の子、勇次郎くんと暮らす飼い主、@manabunWDYL（@manabunwdyl）さん。【写真】大型犬の子犬、毎日ぐんぐん成長する様子…お腹ぽんぽこりん7月末にグレート・ピレニーズの子犬、独歩（どっぽ）ちゃんを迎えたところ、超大型犬の子犬の成長ぶりに改めて驚いたという。「8月の過程。伸びていってますね。本日、13.75キロ」そうつぶやき、飼