ラップといえば料理を保存したり、調理に役立つアイテムですが、クレラップ公式インスタグラム（@krewrap_kureha）によると実は、ラップは災害時にも大活躍するそう。投稿で災害時のラップの使い方を紹介しています。【画像】防寒、応急処置、お皿…クレラップが大活躍！もしもの時のためにラップを備えて！▽ 災害時のラップの使い方? 体に巻き付ける新聞紙と一緒に巻き付けて、体温維持できるのだとか。? 包帯代わりピタッとくっ