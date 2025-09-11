5年前に約1400社だった中国の人工知能（AI）関連企業は今では5000社を超え、平均すると約11時間ごとに1社の新しいAI企業が誕生した計算になる。中国工業・情報化部の辛国斌（シン・グオビン）副部長は重慶市で開催された2025年世界スマート産業博覧会の中で、「中国のAI企業はすでに5000社を超え、国家レベルの『専精特新（専門化・精密化・特徴化・新規性）』を特徴としたAI分野の小巨人企業（高い成長性または大きい発展のポテン