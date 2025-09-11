今回紹介するのは、ニコニコ動画に投稿された『3Dプリンタならペンライトアートくらい余裕w【Benchy描いてみた】』というモノニウムさんの動画です。投稿者メッセージ（動画説明文より）3Dプリンター（Bambu A1 mini）のフィラメントを押し出す部分にLEDを取り付けました。そして、暗闇の中で怪しく光る赤いLED…動き出す3Dプリンター…シャッター開けっ放しのGH5…そしてGH5に写ったものとは…！3Dプリンタならペンライトアート