J1アビスパ福岡で今季リーグ戦全試合出場中の名古新太郎（29）が、13日のC大阪戦に向け、「チーム一丸」を強調した。出場停止や故障で不在の選手が増える中、精度抜群のキッカーが苦境のチームを支える。次節は守備を支える松岡大起、安藤智哉の主力2人が出場停止。日本代表に選出されていた安藤は故障も発表されている。得点源の碓井聖生もベンチ外が続き、名古とともに全試合出場中だった岩崎悠人も前節の柏戦で負傷交代した