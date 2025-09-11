59歳名女優を抱きしめ…映画「羊たちの沈黙」(1991年)でアカデミー主演男優賞を受賞した87歳の名優が人気女優を抱きしめる2ショットを公開した。「美しいサルマ、お誕生日おめでとう私たちはあなたを愛しています」とインスタグラムに書き込んだのはアンソニー・ホプキンス。親交のある女優のサルマ・ハエックが2日に59歳の誕生日を迎え祝福。トレーナーにジーンズ、オレンジの時計をはめたホプキンスがサルマを抱き寄せる写