ホンダが発売する軽乗用車の新型電気自動車「N―ONEe:（エヌワンイー）」＝11日午前、東京都世田谷区ホンダは11日、軽乗用車の新型電気自動車（EV）「N―ONEe:（エヌワンイー）」を12日に発売すると発表した。8月1日から先行予約の受け付けを始めていた。電池にためた電力を災害時などに外部に供給できるシステムを備えている。新型軽EVは、ホンダの四輪車事業の原点となった1967年発売の「N360」を思わせるレトロ感のある