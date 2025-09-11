京大のサークル「カレー部」と三重県伊賀市広瀬の古民家カフェ「３６５ｎｉｃｈｉ」が、創作カレーの出来栄えを競う「第６回カレー対決」が６、７日、同カフェで開かれた。２日間で計８７人が食べ比べて投票。京大カレー部が勝ち、３勝３敗になった。６日は、京大側がしょうゆ漬けのイカと鶏肉のうま味を生かした「和風とりとイカのキーマカレー」、カフェ側が大豆と大葉、みそ、しょうゆで味付けした「畑のお肉キーマカレー」