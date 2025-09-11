お笑いコンビ「品川庄司」の庄司智春が、妻の寝顔を公開した。１１日までに自身のインスタグラムで「俺のオンナ」と書き始め、車内で眠る妻・藤本美貴のショットを投稿した庄司。続けて「助手席で寝てるシャッター音で起きたけど目は開かない疲れてるんだな最高」とつづり、目は閉じたまま、口角をあげる藤本のショットも添えた。この投稿にファンからは「愛おしすぎる、好き…尊い…」「庄司さんは、ミキティが愛し