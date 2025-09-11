１０日、ＣＩＦＴＩＳグローバルサービス貿易サミットで基調演説する丁薛祥氏。（北京＝新華社記者／丁林）【新華社北京9月11日】中国北京市で10日、「2025年中国国際サービス貿易交易会（CIFTIS）」が開幕し、「グローバルサービス貿易サミット」が行われた。丁薛祥（てい・せつしょう）中国共産党中央政治局常務委員・国務院副総理が出席し、基調演説を行った。