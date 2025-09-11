１０日、中国国際サービス貿易交易会のマスコット「福燕（フーイェン）」。（北京＝新華社記者／侯俊）【新華社北京9月11日】中国北京市で10日、サービス産業の見本市「2025年中国国際サービス貿易交易会」が開幕した。「デジタルインテリジェンスの先導、サービス貿易の刷新」をテーマに、5日間の日程で開かれる。１０日、北京市の首鋼園に設置されている中国国際サービス貿易交易会のモニュメント。（北京＝新華社記者／徐