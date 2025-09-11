俳優の笹野高史（77）が8日、自身のインスタグラムを更新。愛車の“高級スポーツカー”『ポルシェ911ターボS』と絶景をとらえたプライベートショットを公開した。【写真】「めちゃくちゃカッコいい」愛車の『ポルシェ911ターボS』披露の笹野高史車好きとして知られる笹野は、今年1月17日のXの投稿で「お陰様で、無事乗り換えられました！ありがとうございました♪『黒』のボクスターから『白』のターボSへ！」と、愛車を『ボ