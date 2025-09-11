人気アニメシリーズ最新作作『映画 すみっコぐらし 空の王国とふたりのコ』の公開を記念して、イオンシネマとコラボレーションした劇場マナーCMをが9月12日より全国のイオンシネマにて放映が開始される。その一部がYouTubeに公開された。【動画】『映画すみっコぐらし』劇場マナーCMの一部2019年に第1作『映画 すみっコぐらし とびだす絵本とひみつのコ』が劇場公開されて以来、23年の第3作までシリーズを重ね、安定した人気を