「ドジャース−ロッキーズ」（１０日、ロサンゼルス）ドジャースをアクシデントが襲った。スタメン発表で「３番・捕手」で名を連ねていたスミスが緊急交代。ロートベットが代役出場となった。球団によると右手痛の影響。スミスは前日の試合で６試合ぶりに戦列復帰。３日のパイレーツ戦の守備でファウルボールを右手に受けて５試合欠場しており、再発したものとみられる。