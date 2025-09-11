現代でも、跡取りのために男の子を産んでほしいという家はあるようです。今回は、そんな家に嫁いでしまった女性のエピソードをご紹介します。私の体質のせい？「地方の代々続く由緒正しき家に嫁いだ私。跡取りになる男の子を産んでほしいと、散々プレッシャーをかけられてきたけれど、3人続けて女の子でした……。4人目も女の子だったとき、夫も義両親もひどく落ち込んで……子どもが生まれるというのにお通夜のような空気でした。