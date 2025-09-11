今月９日、坂出市の食品店駐車場に設置された防犯カメラの電源コードなどを切断したとして、坂出市の男がきょう（11日）、逮捕されました。 器物損壊の容疑で逮捕されたのは、坂出市本町の団体職員の男（73）です。 警察によりますと、男は、今月9日、坂出市内の食品店の駐車場に設置された防犯カメラの電源コード1本と延長コード1本をペンチで切断した疑いがもたれています。 警察の調べに対し、男は、「コ&