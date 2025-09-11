任期満了に伴い来月5日に投票が行われる岡山市長選挙に向けて、投票所の入場券が有権者に発送されました。 【写真を見る】岡山市長選挙の投票所入場券を発送約33万世帯に約57万枚9月21日告示10月5日投票 岡山市役所には、投票所入場券約57万枚が用意され、発送を前に箱の数や番号に間違いがないか確認されました。岡山市選挙管理委員会によりますと、来週中には約33万世帯すべてに届けられる予定だということです。前回の