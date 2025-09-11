「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の１１日午前１１時現在で、武蔵精密工業が「買い予想数上昇」で４位となっている。 同社は自動車部品メーカーとしてシャフトやギアなどを手掛けているが、ＡＩデータセンター向けの蓄電装置を生産する企業として脚光を浴びるようになった。昨年１２月には米オラクル＜ORCL＞がクラウド・コンピューティング・クラスターに