〈師匠は“伝説のポルノ俳優”、講談師・神田伯山との出会いが転機に…活動弁士・坂本頼光（46）が“異例の受賞”を果たすまで《芸術選奨文部科学大臣新人賞》〉から続く今春、活動弁士として初めて芸術選奨・文部科学大臣賞新人賞（大衆芸能部門）に選出された坂本頼光さん（46歳）。25年にわたりプロとして活動し、寄席定席公演への出演など活動の場を広げる、日本を代表する活動弁士の一人である。【画像】大きな看板、レトロ