Insta360 Japan株式会社は、「みんなのINSTA360展」を9月20日（土）・21日（日）の2日間、東京・中目黒のcalif art galleryにて開催する。 9月9日（火）に発売したアクションカメラ「Insta360 Ace Pro 2」の限定モデル「アークティック・ホワイト」（価格：7万5,800円～）を記念したイベント。 SNS上で募集したユーザー作品をはじめ、国内外で活躍するクリエイターによる作品が展示される。