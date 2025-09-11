ドラマ『ちはやふるーめぐりー』の公式Xが更新。上白石萌音と森永悠希のスペシャルオフショットが披露された。 【写真】森永悠希に指輪を見せられ、手で口を押さえて驚く上白石萌音 ■奏の左手薬指に指輪が光るスペシャルオフショット公開 9月10日にドラマ『ちはやふるーめぐりー』（日本テレビ系）の最終話が放送された。上白石演じる大江奏の左手薬指に指輪が光っていたことが話題に。 放送後、公式