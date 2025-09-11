【その他の画像・動画等を元記事で観る】 櫻坂46の中川智尋が、9月11日発売の『週刊少年チャンピオン』にて表紙＆巻頭グラビアに登場している。 ■櫻坂46中川智尋のまばゆいきらめき 櫻坂46の四期生オーディションで「週刊少年チャンピオンメディア賞」を受賞した中川智尋が、『週チャン』初登場で人生初ソロ表紙を飾った。 制服姿で初々しい笑顔を見せる姿から、サイリウムカラーと同じ黄色のワンピースで