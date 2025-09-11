11日前引けの東証スタンダード市場は値上がり銘柄数634、値下がり銘柄数687と、値下がりが優勢だった。 個別ではまぐまぐが一時ストップ高と値を飛ばした。ＪＥＳＣＯホールディングス、ヤマト、フジ日本、林兼産業、セリアなど62銘柄は年初来高値を更新。レカム、扶桑電通、堀田丸正、岡本硝子、ジー・スリーホールディングスは値上がり率上位に買われた。 一方、マーチャント・