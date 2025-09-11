様々なものの価格が上がっているいま、きょうは物価の最前線で働く方にいまの傾向を伺います。札幌市豊平区のスーパー、キテネ食品館・月寒店です。いまの野菜の価格はどうなっているのでしょうか。暑さは和らいできましたが、野菜の価格にはどのような影響がありますか？（キテネ食品館中塚誠さん）「涼しくなってきたため、道内でジャガイモやニンジンの収穫量が増え始めて、先月より２～３割価格が下がって