11日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。 売買代金 銘柄名売買代金増加率(％)株価 １. 日経レバ105734 105.1 33550 ２. 日経Ｄインバ 19288 -56.68027 ３. 日経ベア２ 12556 127.4 197.1 ４. 楽天Ｗブル932348.2 39790