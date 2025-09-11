【ソウル＝藤原聖大】米国南部ジョージア州で建設中の工場で韓国人ら４７５人が不法就労の疑いで拘束された問題で、韓国へ帰国するためのチャーター機に拘束された日本人３人が同乗することが分かった。韓国政府関係者が明らかにした。チャーター機は、１１日正午（現地時間）に米国を出発する見込みだという。工場は韓国の現代自動車と電池メーカー「ＬＧエナジーソリューション」が建設中で、米移民当局が今月４日、韓国人約